I sardi tra i nostri connazionali che più sono fortunati al gioco d’azzardo: nel 2015 hanno vinto qualcosa come 1,149 miliardi di euro, e la spesa è stata di circa 1 miliardo e 543 milioni. Tra giochi, casino online, scommesse, lotterie, slot machine, videolottery e concorsi, la Sardegna si attesta tra le regioni che più spendono per il gambling.

A dirlo sono i dati rilasciati dall’Agenzia Italiana delle dogane e dei monopoli, secondo i quali i sardi registrano una spesa media pro capite di 927 euro l’anno, il 5,4% del reddito medio disponibile, in giochi d’azzardo. Come se ognuno di noi spendesse ogni giorno 2 euro e mezzo. Ma quali sono i giochi prediletti dai sardi? Il 67% della spesa è destinata alle slot machine, il 17% alle lotterie e il 10% al lotto. Il restante 1,7% si distribuisce tra gli altri giochi e attività di varia natura.

Le macchinette autorizzate in Sardegna incassano ben 500 mila euro al giorno. Tra le città, è Sassari la capitale regionale del gioco d’azzardo. Se guardiamo la classifica nazionale, Sassari occupa addirittura il quarto posto, piazzandosi persino davanti a Roma e Napoli. Si difende Oristano, dove ci sono 453 sale giochi, e Olbia-Tempio, che conta un locale autorizzato ogni 271 abitanti.

A giocare sono soprattutto i giovani, gli studenti e gli appassionati di sport, che nei siti di gioco online trovano la possibilità di giocare e scommettere sul proprio sport preferito.