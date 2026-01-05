In Sardegna il calo del prezzo della benzina e l'aumento delle accise sul gasolio hanno, di fatto, invertito il normale trend che vedeva il costo per un pieno di benzina più alto di quello del gasolio.

Oggi il diesel costa di più della verde (ferma a 1,650 euro al litro) e in generale il prezzo medio del gasolio è arrivato a 1,680 euro al litro, il quinto valore più alto in Italia.

È il dato che emerge da un'analisi dell'Unione nazionale consumatori, che ha confrontato le medie regionali e autostradali calcolate oggi dal Mimit, in autostrada e nelle altre strade statali: nell'Isola il divario tra prezzo gasolio e benzina è ora di 3 centesimi al litro.

Secondo i dati forniti c'è stata una flessione di 0.6 centesimi di euro nel divario tra la variazione del prezzo del gasolio e quello della benzina e di 0.3 cent tra il pieno di gasolio e quello della benzina.