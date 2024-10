In Sardegna gli operatori contagiati sono il 23,8% dei contagiati

Attualmente sono 1.228 i casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza.

Il rapporto tra gli operatori sanitari e la popolazione generale contagiata, cioè all’interno dei casi attualmente attivi quanti siano espressione della popolazione generale e quanti di operatori sanitari, è pari al 23,8% per quest’ultimi e al 76,2% per la popolazione generale.

Nello specifico, il luogo di esposizione dichiarato dall’operatore sanitario per il 69,1% è avvenuto nell’ospedale “il luogo per eccellenza più esposto al momento che confluiscono i soggetti che avevano necessità di cure”, ha sottolineato il presidente Solinas, per l’8,0% è extra ospedaliero, per il 7,6% nelle case di riposo, per il 6,9% nelle Rsa, per l’1,1% nell’Hospice (strutture di accoglienza e ricovero per malati) e per il 7,3% non è indicato.