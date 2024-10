In Sardegna

Caldo e afa. A giugno in Sardegna si respira aria d'estate e per il fine settimana appena iniziato una tappa al mare è quasi d'obbligo, anche se per la tintarella vera e propria bisognerà attendere a causa di qualche nuvola di passaggio, mentre sui rilievi sono addirittura previste piogge e temporali.