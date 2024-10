“Quanti tamponi fanno in zona bianca? Pochi, pochissimi. 955 ogni 100mila abitanti vs 1782 media nazionale. Quanti vaccini? Pochi, pochissimi. La Sardegna è ultima per dosi somministrate. State attenti cari conterranei, siate prudenti". A scriverlo su Twitter è la giornalista sarda di Skytg24 Stefania Pinna.

Nell’ultimo aggiornamento, quello di ieri lunedì 1° marzo, dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 45 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 768.303 tamponi (il giorno prima 761.789).

Sul fronte vaccini, su 158.780 dosi consegnate ne sono state somministrate 88.586. Con il 55,8%, la Sardegna è penultima, davanti solo alla Calabria, tra le Regioni italiane.

A fronte di questi dati, la giornalista consiglia: "Pretendete/pretendiamo chiarezza”.