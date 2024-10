La situazione nelle strade dell'Isola è fuori controllo. Questo pomeriggio, nel Nuorese, alcuni pastori a bordo di due fuoristrada si sono lanciati all'inseguimento spericolato di un camion del latte rivolgendo all'autista insulti ed ingiurie.

L'uomo alla guida del grosso mezzo ha cercato in tutti i modi di non farsi superare per evitare che gli allevatori lo costringessero a svuotare il contenuto della cisterna ma, a quanto si apprende dai commenti di chi ha diffuso il video sul web, sarebbe stato poi costretto a fermarsi. Ennesimo episodio della terza giornata di rivolta dei pastori contro il prezzo del latte (video in copertina).