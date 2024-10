Negli ultimi 15 giorni, in Sardegna, sono calate in modo significativo le denunce e le segnalazioni alla Polizia postale.

Ma non e' il caso di abbassare la guardia, perché' anche in periodo di emergenza per il coronavirus, le truffe continuano.

Le frodi informatiche più recenti ricorrono all'invio di allegati 'infetti' su email, ma anche a messaggi su whatsapp o sms. Tutte, comunque, hanno un unico comune denominatore: notizie, novità, aggiornamenti e consigli - tutti rigorosamente fasulli - sul tema Covid-19 o Coronavirus.