Sono atterrati ieri notte all'aeroporto di Cagliari circa 40 profughi siriani. Ne dà notizia il deputato di Unidos Mauro Pili. I profughi saranno portati nella struttura convenzionata di Sadali, dove il 18 agosto scorso furono portati 47 malesi, nigeriani e siriani che rifiutarono la destinazione sarda e si resero protagonisti di una 'rivolta' che durò quattro giorni.

Il 22 agosto furono sostituiti con 50 profughi siriani, prevalentemente anziani, donne e bambini che dopo due giorni, nel corso della notte del 24 agosto, abbandonarono volontariamente la struttura alberghiera. I profughi siriani arriveranno a Sadali in pullman a tarda notte scortati dalle forze dell'ordine.

"Un volo charter carico di clandestini atterrato in piena notte all'aeroporto di cagliari. Direzione Sadali. Una vergogna infinita. Decine di auto di polizia e carabinieri per scortare il nuovo convoglio di pullman gran turismo. La nuova vergognosa vicenda di Sadali potrebbe appartenere alle farse di Stato ma questa volta si é superato il limite della decenza con la terza trasferta in meno di dieci giorni nel piccolo paese messo in subbuglio da questa gestione. Un governo farlocco che prima spedisce nel cuore della Sardegna 47 immigrati e dopo una rivolta di una notte chiedono e ottengono di essere trasferiti di nuovo a Napoli da dove erano partiti tre giorni prima.Poi ne manda altri 50 che scompaiono il giorno dopo e ora una nuova trasferta. Siamo alla pantomima di Stato con tanto di assegni staccati all'Alitalia per i voli charter, con trasporti interni su pullman gran turismo e Resort con piscina. Tutto questo é davvero scandaloso e inaccettabile. Per questo motivo la corte dei conti deve perseguire una vicenda che dimostra gli sprechi dell'amministrazione statatale. Vengano individuati i responsabili e soprattutto si accertino tutte le procedure messe in atto per giungere sino a Sadali per la terza volta. Su questa vicenda non sono ammessi sconti."

Lo ha dichiarato poco fa il deputato sardo di UNIDOS Mauro Pili denunciando il nuovo gravissimo sbarco notturno di poco fa con la gestione di questa vicenda oltre il paradossale.

"Un'operazione finanziaria a getto continuo con soldi pubblici dilapidati senza pudore. Non possono essere i cittadini già duramente vessati a pagare per uno Stato cialtrone che gestisce la vicenda immigrati con una superficialità senza Inaudita. Una vicenda che non si può e non si deve chiudere con una semplice e vergognosa trasferta. Qui c'è qualcosa di peggio e va denunciato senza se e senza ma".