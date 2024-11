Prosegue il maltempo artico in Italia, con neve attesa al Nord a quote sempre più basse nelle prossime ore. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma l'arrivo della 'dama bianca'. Oggi, 21 novembre, si prevedono nevicate principalmente in montagna al Nord, con accumuli significativi sulle pianure del Piemonte e dell'alto Veneto. Sulla Pianura Padana, ci saranno fiocchi spinti dal vento (scaccianeve) e acquaneve, una miscela di neve e pioggia che non porterà ad accumuli consistenti.

Le nevicate continueranno sulle Alpi occidentali fino a circa 700 metri durante la tarda mattinata, con venti forti sulle creste di confine e precipitazioni che si estenderanno verso la pianura. Nel pomeriggio, sono attese deboli nevicate sulla pianura piemontese settentrionale (inclusa Torino) e freezing rain, pioggia che si ghiaccia, sul Piemonte meridionale. Durante la serata, qualche fiocco potrebbe cadere anche a Milano, mentre durante la notte è prevista neve o acquaneve sulle pianure dell'Alto Veneto.

Fiocchi leggeri imbiancheranno la valle dell'Adige e la Valtellina, mentre sull'Appennino Emiliano sono attesi fenomeni localizzati di freezing rain. Oltre alla neve, nelle prossime 48 ore ci saranno rovesci intensi sul versante tirrenico, qualche fiocco sull'Appennino centro settentrionale e forti venti. Una nuova eccezionale libecciata è prevista dal Mar Ligure verso le coste toscane e liguri di Levante dalla serata di oggi fino a venerdì mattina. Le temperature potrebbero scendere fino a -6°C in Pianura Padana, rendendo sabato una delle albe più fredde del 2024, soprattutto al Nord, con possibili gelate anche al Centro.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per oggi, giovedì 21 novembre: cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli, principalmente nella seconda parte della giornata; temperature da lieve a moderato calo; venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con rinforzi da sud-ovest a partire dalla serata, fino a localmente di burrasca sulle Bocche di Bonifacio in nottata; mari molto mossi, o localmente agitati sui bacini occidentali nelle prime ore del mattino; mossi sui bacini orientali. Moto ondoso in incremento in tarda nottata sui bacini occidentali.

Previsioni per domani, venerdì 22 novembre: cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli in mattinata. Attenuazione della copertura a partire dalle ore centrali; temperature minime in calo, massime in lieve o moderata diminuzione; venti moderati o localmente forti da nord-ovest. Forti lungo le coste esposte e i crinali, fino a burrasca sulle Bocche di Bonifacio, attenuazione dalla tarda serata; mari agitati, localmente molto agitati in mattinata sul bacino di nord-ovest; molto mossi sui bacini orientali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Tendenza per i giorni successivi: sabato e domenica il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature minime sabato subiranno un sensibile calo; le massime rimarranno stazionarie; domenica si avrà un aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli variabili sabato mentre saranno deboli da sud-est l'indomani, mentre saranno deboli di direzione variabile sabato. I mari saranno generalmente mossi, con moto ondoso in aumento domenica sul basino occidentale.