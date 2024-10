Sono 935 i casi ufficiali di Corona virus accertati in Sardegna ad oggi (13 in più di ieri).

La situazione territoriale è la seguente: 620 in Provincia di Sassari (10in più), Città metropolitana 148 casi (2 più di ieri), 28 in Provincia di Oristano (1 in più di ieri), 74 nel Sud Sardegna (nessun nuovo caso) e 65 in Provincia di Nuoro (nessun nuovo caso).

I guariti dall'inizio dell'emergenza sono 62, 52 i morti, 7.680 i tamponi effettuati.