In Sardegna si registrano 51 nuovi casi di Covid-19, per un totale di 3.900 persone contagiate nell'Isola dall'inizio dell'emergenza.

Le nuove vittime sono quattro. Tre decessi sono stati segnalati all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Una donna di 90 anni è morta invece a Sassari. Il totale delle morti legate alla pandemia in Sardegna sale a 154.

Le persone attualmente positive sono 2.061, di cui 101 ricoverate in ospedale. I pazienti in terapia intensiva sono 19. Le restanti 1.941 sono in isolamento domiciliare.

Il numero totale delle persone guarite dal Covid è pari a 1.685.