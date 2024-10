Tempo stabile e soleggiato in tutta la Sardegna sino a inizio luglio con temperature in lieve aumento, sebbene non si raggiungeranno i livelli della settimana scorsa.

Con l'estate definitivamente arrivata nell'Isola, come confermano anche dal servizio Meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, scatta una nuova allerta per pericolo di incendio che probabilmente sarà prorogata per la giornata di domani a causa dell'aumento delle temperature e del maestrale che durerà per tutta la settimana.

Niente afa ma la colonnina di mercurio resta su livelli alti: "avremo temperature sino a 28-33 gradi, con punte sino a 34-36 gradi nelle zone zone interne della Sardegna - fa sapere il servizio meteo Am - Domani arriveranno sino a 37-38 gradi nel medio e basso Campidano a causa del vento di maestrale che porterà l'aria calda dell'Oristanese. Quasi tutta la settimana il vento da nord ovest resterà su livelli moderati sino a giovedì, quando saranno deboli. Il maestrale rinforzerà sabato, sino a forte lungo le Bocche di Bonifacio".

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino che stabilisce al livello "medio" la previsione di pericolo incendio per la giornata di oggi.