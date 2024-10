Tutto è pronto per inaugurare il nuovo terminal crociere sul molo Rinascita con un programma ricco di appuntamenti per celebrare questa importante novità, che darà risalto al porto di Cagliari.

Un evento organizzato dalla Cagliari Cruise Port in collaborazione con l'Autorità Portuale, la Camera di Commercio, ed il Comune di Cagliari, che sarà articolato su due giornate ed in tre specifici momenti: il primo sarà una Tavola Rotonda – che avrà luogo nella prestigiosa sede della Camera di Commercio - che introdurrà il tema delle peculiarità della destinazione Cagliari, sia sotto il profilo della qualità tecnica della struttura portuale, sia dal punto di vista della varietà delle destinazioni per le escursioni, con un focus specifico sulle risorse del Sud Sardegna in materia di turismo sostenibile.

“Abbiamo sempre creduto in questa destinazione ed è uno scalo importante per le compagnie crocieristiche che scelgono di inserire Cagliari nella propria programmazione anche grazie alle bellezze naturali che è in grado di offrire" ha dichiarato Karina Santini, Presidente di Cagliari Cagliari Cruise Port e PR&Med Port Development Manager di Royal Caribbean Italia.

“In questi anni abbiamo assistito a un incremento del traffico crocieristico anche da parte di compagnie internazionali e questo ha comportato l’arrivo di crocieristi da ogni parte del mondo: questa varietà di nazionalità si traduce in un’opportunità per il porto, la città e la regione Sardegna di far conoscere anche oltreoceano il proprio territorio e le sue tipicità esclusive. Ci teniamo a ringraziare le Amministrazioni locali e anche Confcommercio Sud Sardegna con i suoi associati per averci sostenuto e aver compreso l’importanza di avere un terminal funzionale in grado di accogliere un grande flusso di crocieristi; siamo sicuri che con la collaborazione di tutti potremo affrontare nuove sfide e raggiungere obiettivi sempre più importanti in futuro.”

“E’ un momento cruciale per il nostro porto: il comparto crociere ha fatto registrare a Cagliari un trend di crescita costante nell’ultimo decennio. I dati indicano che si è passati dalle 28 toccate e dai quasi 47.000 passeggeri del 2004 alle 97 toccate ed ai quasi 267.000 passeggeri del 2015. Il 2016 non fa eccezione e promette di raggiungere a fine stagione il numero record di quasi 300.000 passeggeri movimentati con un incremento di circa il 12% rispetto all’anno precedente" ha dichiarato Antonio Di Monte, Amministratore Delegato di Cagliari Cruise Port .

“Il nostro continuo impegno, la collaborazione con le autorità locali e gli investimenti mirati ci hanno permesso di raggiungere questi risultati. Un altro momento sicuramente molto importante per noi è la tavola rotonda del 21 luglio, che ci permetterà di raccogliere riflessioni e opinioni utili per costruire delle linee guida alla base dei programmi e dei progetti di ulteriore crescita del comparto, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo di home-port del terminal crocieristico di Cagliari.”

Al termine della Tavola Rotonda avrà luogo il rituale taglio del nastro per l’inaugurazione del terminal crociere, realizzato dalla Cagliari Cruise Port per conto dell'Autorità Portuale in regime di concessione. Alla cerimonia prenderanno parte non solo tutte le Istituzioni e le Autorità locali dell'intero territorio, ma anche numerosi ospiti in rappresentanza delle Compagnie di Crociera, degli Agenti Marittimi Generali, dei Tour Operators, delle Associazioni imprenditoriali e dell'intera comunità portuale.

L’evento di inaugurazione si concluderà poi con un’escursione (Fam Trip) alla scoperta del Sulcis, un territorio ancora poco conosciuto dai crocieristi, alla quale parteciperanno i rappresentanti delle Cruise Lines dei Tour Operators e degli Agenti Marittimi Generali. Il Fam Trip nel Sulcis è stato organizzato dalla Cagliari Cruise Port con la fondamentale collaborazione dei Sindaci dei Comuni del territorio, per migl