Nel pomeriggio di ieri, 6 luglio, i Carabinieri della Stazione di Olbia Centro hanno arrestato L. G., 43enne incensurato, per furto aggravato e minacce.

L’uomo, originario della provincia di Latina, la sera precedente, approfittando dell’assenza della sua ex fidanzata, in vacanza in Sardegna dal suo attuale compagno, si è introdotto nella sua abitazione asportando un telefono e le chiavi della vettura della giovane donna e con questo mezzo, in preda ad una forte gelosia, si è imbarcato da Civitavecchia in direzione Olbia con il proposito, una volta arrivato in Sardegna, di dare una lezione al nuovo fidanzato della sua ex

Quest’ultima, allertata per tempo, si è rifugiata in un luogo sicuro. I familiari della ragazza hanno informato immediatamente i carabinieri della locale Stazione i quali, dopo aver accertato che la donna era alloggiata in Sardegna in una località balneare, non hanno esitato ad informare i militari della Stazione di Olbia Centro che, dopo i primi accertamenti presso la compagnia di navigazione, hanno constatato la presenza dell’uomo a bordo della motonave proveniente da Civitavecchia con sbarco previsto per le ore 14 ad Olbia.

Nello scalo marittimo è stato predisposto un servizio di osservazione in borghese. Appena localizzata la vettura, L. G. è stato fermato e trasferito in caserma per i necessari approfondimenti. L’accusa è di furto in abitazione, di autovettura e minacce aggravate.