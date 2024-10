Nella giornata odierna, mercoledì 23 dicembre 2020, dalle ore 10 alle ore 18, in piazza Garibaldi a Cagliari, per donare generi alimentari alla famiglie bisognose e giocattoli nuovi per i bambini. "L’unica soddisfazione di tutta la dirigenza del Partito presente nella piazza, sarà quello di vedere sorridere i bambini che riceveranno il dono natalizio e viso sollevato delle persone che riceveranno una borsa con generi alimentari" - è scritto in una nota del Partito Unione Nazionale Italiana.

Nel pomeriggio sarà presente un operatore televisivo dell’emittente nazionale di proprietà del Partito per le riprese a testimonianza dell’evento di beneficienza al popolo sardo. Il tutto è stato coordinato dalla Dirigente Nazionale e Responsabile della Sardegna, Cinzia Congia, dal Presidente del Partito Unione Nazionale Italiana, Cosimo Damiano Cartellino e dalla vice Presidente dott.ssa Sonia Vicino, che ringraziano il Presidente del

Consiglio Comunale Dottor Edoardo Tocco, il Sindaco Paolo Truzzu e la preziosa collaborazione del Comando della Polizia Municipale di Cagliari.

“Anche Luna e Sole, Penelope Sardegna Onlus – dice l’avvocato Gianfranco Piscitelli – insieme a Marinella Canu appoggeranno con la loro presenza la meritevole iniziativa”.