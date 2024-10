Il settore Coesione sociale del Comune di Sassari ha informato che sono stati disposti i mandati per il pagamento dei contributi per il Reis (reddito di inclusione sociale) per per 1740 famiglie (1400 per i mesi di novembre e dicembre, mentre a 340 saranno pagate insieme 4 mensilità (le due precedenti, oltre a novembre e dicembre).

Grazie a un’ulteriore stanziamento di risorse da parte della Regione Sardegna, si sono potute così includere le famiglie già presenti in graduatoria ma ancora in attesa dell’accreditamento, dando così una risposta a coloro che avevano i requisiti per accedere al sussidio. In questi giorni, gli interessati riceveranno un sms in cui sarà indicata la data di pagamento. Sono già a disposizione negli sportelli, inoltre, gli importi per le leggi di settore, fra cui la legge 20.