Sarà presentato venerdì 23 novembre alle 18.00, presso la sala Aligi Sassu di Thiesi, il libro di Antonio Uneddu “In nome del madre-Ricordi di Maria, una donna thiesina”.

Previsti gli interventi del professor Salvatore Ferrandu (Il dopoguerra in paese: commercio, usi, costumi, giochi, comarie e lutti), Gianni Baldino (Gli universitari di paese: vita di uno studente fuori sede), Tonino Fiori (La potenza del ricordo: perché la memoria, per quanto tempo), Giovanna Ezzis e Vittorio Puggioni (il collegio negli anni ’60-’70 per i poveri, gli orfani e i benestanti: luci e ombre).

Seguiranno i commenti e il dibattito con il pubblico. La serata è promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Pro loco.