Drammatico incidente a Cala Gonone (Dorgali), dove una motociclista di 60 anni, in vacanza in Sardegna, ha perso la vita in via Colombo dopo aver sbattuto contro un palo con la sua moto.

Secondo quanto ricostruito, erano circa le 11 di questa mattina quando, probabilmente a causa di un malore, la donna ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo di metallo.

Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso, ma nonostante le manovre dei sanitari per rianimarla, la donna non ce l'ha fatta.