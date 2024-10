Non curante del pericolo si è introdotto sulla statale 131 Dcn da Budoni a San Teodoro e l'ha percorsa a bordo di un monopattino elettrico. Ripreso dagli automobilisti increduli, il giovane ha messo a repentaglio la sua vita e quella dei conducenti che sfrecciavano sulla quattro corsie.

Felpa e pantaloni neri, marsupio in spalla e cappellino in testa, la sua corsa non si è interrotta neanche dinnanzi ai lavori in corso prima della galleria che conduce a San Teodoro, dove la strada si restringe in un'unica carreggiata a doppio senso di marcia.

Dopo le numerosissime segnalazioni giunte alla polizia stradale di Nuoro, gli agenti sono intervenuti e hanno fermato il giovane, che è stato sanzionato.