“Vogliamo ringraziare le migliaia di persone che lo scorso fine settimana hanno invaso il nostro paese”.

Con queste parole il presidente della Pro loco di Ollolai, Pierpaolo Soro, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno trascorso una giornata, delle tre in programma, nell’accogliente centro della provincia di Nuoro di circa 1.200 abitanti.

Autunno in Barbagia a Ollolai ha registrato anche quest’anno un grandissimo successo grazie anche all’impegno proprio dell’associazione turistica che ha messo in campo una serie di eventi che hanno avuto un importante riscontro.

I visitatori hanno potuto viaggiare nel tempo, conoscere le tradizioni del paese e la vita quotidiana dei suoi abitanti. Hanno, infatti, avuto l’occasione di assistere alla preparazione e alla cottura nell’antico forno di diversi tipi di pane, come di “su pane carasau”, immancabile oggi come allora sulla tavola dei sardi, oppure di “su cohone pintau”, il pane che veniva cucinato in occasione delle feste.

Anche i corsi su cinque materie da imparare hanno visto un gran numero di iscritti. Dall’antica lotta dei sardi, s’istrumpa, alla preparazione della pasta fresca, dalla panificazione, preparazione e cottura del pane alla lavorazione del fiore sardo e quella dell'asfodelo.

E poi ancora, nei tre giorni di Cortes Apertas i visitatori, giunti da ogni parte della Sardegna, hanno potuto gustare nei vari cortili del centro storico ottimi vini, salumi e dolci, oltre che ammirare alla "Mostra Storica de S'Iscraria” antichi manufatti in asfodelo.

“Abbiamo lavorato molto per far sì che ciascuna persona giunta a Ollolai tornasse a casa dopo una bella giornata trascorsa tra divertimento, cultura, nuove conoscenze e nuove amicizie. Volevamo lasciare a ciascun di loro anche la voglia di ritornare nel nostro paese – ha detto il presidente Soro con grande entusiasmo -. Siamo molto contenti di come è andata, dei tanti messaggi che riceviamo da chi è rimasto piacevolmente colpito dalla nostra accoglienza. Questo ci spinge a fare sempre meglio. Ringrazio tutti i componenti della Pro loco e tutti i cittadini di Ollolai”.