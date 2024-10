Altra giornata intensa di controlli quella di ieri per la Polizia Locale di Sassari che ha eseguito, in totale 129 controlli.

5 le denunce totali: 4 per non essere stati in grado di motivare la loro presenza in strada. Denunciato anche un punto vendita di medie dimensioni per mancato rispetto delle prescrizioni in materia di Coronavirus.