E' stata una mattinata piuttosto movimentata, quella del 1° febbraio, ad Orgosolo. I carabinieri della locale Stazione, infatti, sono intervenuti in corso Repubblica dove si aggiravano per gli esercizi pubblici quattro persone col volto coperto da maschere di carnevale.

I quattro individui sono stati intercettati dai militari all'interno di un bar e hanno respinto più volte l'invito a togliersi le maschere e farsi identificare. Anzi, dopo aver tentato in tutti i modi di evitare il controllo, i quattro si sono dati alla fuga a piedi per le vie del paese. I carabinieri sono riusciti a bloccarli in poco tempo e li hanno accompagnati negli uffici della caserma grazie anche all'intervento dei colleghi del Nucleo radiomobile e ai Cacciatori di Sardegna intervenuti sul posto.

Durante la fuga e l'immobilizzazione, tre dei malintenzionati si sono resi responsabili del reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Due di loro, il 29enne V.S. e il 23enne S.R., sono stati arrestati per resistenza, violenza e minacci a pubblico ufficiale. Gli altri due, F.S. e M.P., risultati minorenni, sono stati denunciati in stato di libertà al tribunale per i minorenni di Sassari con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Una quinta persona è stata segnalata in stato di libertà per favoreggiamento personale avendo prestato assistenza ad uno dei fuggitivi.

Il 2 febbraio, presso il Tribunale di Nuoro, il giudice ha convalidato gli arresti disponendo per uno dei due l'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria e per l'altro l'obbligo di dimora nel comune di Orgosolo con permanenza in casa nelle ore notturne