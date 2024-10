Ieri a Gesturi, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per porto di oggetti ad offendere un 34enne nigeriano residente a Assemini, con svariati pregiudizi di polizia a carico, ambulante.

L’uomo, che percorreva a piedi le vie del centro abitato, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di una roncola artigianale metallica, dalla lunghezza di 80 cm, per il porto della quale non avrebbe alcuna giustificazione.

Il manufatto è stato sequestrato e il 34enne denunciato.