Continuano i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, in particolare nei confronti delle persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.

Ieri sera, un equipaggio della Squadra Volante, mentre transitava in Via Riva di Ponente, ha notato uno straniero, il quale alla vista degli Agenti, ha cercato di evitare un controllo di polizia, cambiando senso di marcia.

Immediatamente bloccato dai poliziotti, l’uomo è stato identificato ed è risultato essere sottoposto agli arresti domiciliari.

Ben noto alle Forze di Polizia per i suoi diversi precedenti tra cui spaccio, rapina e percosse, Sene Mamadou, 40enne senegalese, che già lo scorso 23 giugno era stato indagato per il reato di evasione, è stato arresto e trattenuto presso le Camere di Sicurezza in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.