Stanotte alle ore 2 circa a Cagliari, al termine di un semplice controllo su strada, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per porto abusivo di armi un 28enne del posto, commerciante, incensurato. L’uomo, intorno alle ore 23:30 circa, in Viale Marconi, nel corso di un controllo di polizia, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto avente la lunghezza di cm 20 di cui cm 9,5 di lama e di un tirapugni, oggetto il cui porto è assolutamente vietato, in quanto assimilabile a un’arma. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Al soggetto è stato altresì contestata la sanzione amministrativa di 400 euro per il fatto di aver circolato in orario notturno, in violazione della normativa per il contenimento della pandemia in corso.

Stanotte alle ore 2 circa, a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Pirri hanno contestato una sanzione amministrativa da 400 euro, per violazione degli obblighi in materia di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19 un 28enne di Cagliari, nullafacente con precedenti denunce a carico. Questi, alle precedenti ore 01:35 circa, sottoposto a controllo a bordo della propria autovettura in Via Italia, non sapeva fornire una valida giustificazione circa la propria presenza in quel luogo in orario notturno. All’uomo è stata altresì contestata la sanzione amministrativa di 400 euro per il fatto di aver circolato in orario notturno, in violazione della normativa per il contenimento della pandemia in corso.

Mascherina

Stamattina alle ore 07.30 a Uta, i carabinieri della locale Stazione, nel corso di una normale attività perlustrativa, hanno sanzionato ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020, un 22enne studente del luogo, incensurato. Questi veniva sorpreso sulla pubblica via, privo del dpi per le vie aeree (mascherina), in violazione delle prescrizioni normative vigenti. La Prefettura di Cagliari sarà informata dell’avvenuta contestazione di una sanzione da 400 euro, la solita. Stanotte a mezzanotte e mezza a San Sperate, i carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato ai sensi del Dpcm 3 dicembre 2020, un 37enne di Samatzai, di fatto domiciliato a San Sperate, disoccupato, incensurato. Questi veniva sorpreso al di fuori della propria abitazione dopo le ore 22.00 senza giustificato motivo, in violazione delle normative per il contenimento della pandemia in corso. Gli sono stati inflitti i soliti 400 euro di sanzione amministrativa con contestuale segnalazione alla Prefettura di Cagliari.