Stanotte a Carbonia i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà un 43enne di Perdaxius, indiziato del reato di possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Attorno alle ore 2.40, in via Curiel, l’uomo sarebbe stato fermato a bordo della sua Fiat 500, mentre viaggiava con un amico 23enne residente a Carbonia. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, il primo sarebbe stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito, mentre entrambi sarebbero stati trovati in possesso rispettivamente di una sigaretta artigianale contenente verosimilmente marijuana e 1,6 grammi di marijuana.

I due saranno segnalati alla Prefettura di Cagliari in quanto assuntori di sostanza stupefacente e quanto rinvenuto sarà sottoposto a sequestro.