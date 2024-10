Stanotte a Cagliari, al termine di un ordinario servizio di pattuglia, carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato per porto abusivo di coltelli una 25enne barista, con precedenti denunce a carico.

La donna, attorno alle ore 02:35 circa, in Via Santa Maria Goretti, nel corso di un controllo di polizia, veniva trovata in possesso di 2 coltelli da cucina, rispettivamente della lunghezza di cm 22 di cui cm 15 di lama e cm 6,5 di cui cm 3,5 di lama.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Contestualmente la donna è stata sanzionata per violazione degli obblighi in materia di contenimento del fenomeno epidemiologico da covid-19, per essere uscita di casa in piena notte senza giustificato motivo.