I carabinieri di Siniscola hanno intensificato i controlli sulle strade della Baronia. Stanotte sono stati impiegati venti militari in un servizio di controllo straordinario del territorio che ha interessato le strade della bassa Gallura e della Baronia che si è concluso con 3 denunce e 4 patenti ritirate.

Due i soggetti segnalati all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Tutti avevano un tasso alcolico nel sangue ben superiore ad 1 (il limite è 0,5%).

Un’altra patente è stata ritirata perché il conducente ha effettuato un sorpasso pericoloso in prossimità di una curva.

Un cittadino senegalese, giovanissimo e proveniente dalla zona di Bergamo, a San Teodoro è stato perquisito e trovato in possesso di una baionetta, arma da taglio. Il ragazzo non è riuscito a fornire una valida giustificazione ed è stato denunciato per porto d’ armi od oggetti atti ad offendere.