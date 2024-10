I Carabinieri del Provinciale di Sassari, ieri, hanno eseguito un mandato d’arresto europeo nei confronti di Giovanni GIAU, 30enne operaio pregiudicato, per reati commessi in Germania lo scorso anno.

L’uomo, a inizio 2013, si era trasferito in Germania, in un piccolo centro vicino Francoforte, per cercare lavoro, ma nei mesi lì trascorsi si era reso protagonista di una serie di furti (ben 11 quelli accertati dalla Bundeskriminalamt ) a esercizi commerciali vari, a cui trafugava alcolici, sigarette e valori vari.

Rientrato in Sardegna era in cerca di lavoro, sino a ieri quando i Carabinieri della Compagnia di Porto Torres lo hanno rintracciato, sorpreso nella sua abitazione e arrestato per esperienze all’estero da lui ritenute ormai archiviate.