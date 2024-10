Dopo circa dodici ore di lavoro un’infermiera di Alghero si è recata nei parcheggi per mettersi alla guida della sua auto. Una volta arrivata sul posto però si è trovata davanti un’amara sorpresa: il finestrino della vettura, lato conducente, era in frantumi. Quasi certamente un tentativo di furto.

La donna ha quindi chiamato le forze dell’ordine sperando in un loro intervento, ma le hanno risposto di presentarsi in caserma il giorno successivo per sporgere denuncia. Nessuno l’ha raggiunta, nessuno l’ha aiutata. L’infermiera ha quindi ripulito il sedile dell’auto ed è tornata a casa. Stanca, dopo aver lavorato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civile di Sassari sotto pressione e in iena emergenza Coronavirus e delusa sia dal gesto che dal comportamento del militari.