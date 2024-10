I Vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti nel pomeriggio, intorno alle ore 17, per un incendio che ha coinvolto alcuni mobili e suppellettili dismessi posti all’interno ed all’esterno di un deposito a Selargius, in via Lazio 32.

Sul posto hanno operato due squadre di pronto intervento, con un’autopompa ed un’autobotte per un totale di sette operatori, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile e l’area circostante.

Le operazioni sono terminate intorno alle ore 19. Ancora da accertare le cause del rogo.