Incendio a Elmas nella notte in un capannone di una ditta che effettua la lavorazione per il riciclo e lo smaltimento di rifiuti e oli esausti a livello industriale. Sul posto, intorno alle 23, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari. Il rogo si è sviluppato all'interno coinvolgendo materiali vari, plastici, stracci in tessuto, una parte della copertura, un'idropulitrice e alcune attrezzature.

Gli operatori della squadra di pronto intervento giunti sul posto si sono addentrati e hanno individuato il rogo all'interno della struttura invasa dal fumo, prima che le fiamme potessero coinvolgere l'intera struttura e un deposito con due serbatoi, uno di 26.000 litri d'olio e un altro con 1000 litri di gasolio. Non risulta compromessa la struttura e nessuna persona è rimasta coinvolta.

Avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, sul posto questa mattina si è recato il Niat (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, che dagli accertamenti e i rilievi effettuati ha confermato che le probabili cause sono di natura elettrica, dovute ad un cortocircuito di un idropulitrice.