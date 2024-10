Auto in fiamme nella notte a Porto Torres. L'incendio è divampato attorno alle 2.30 distruggendo una Citroën parcheggiata in via Canepa, quartiere Monte Agellu.

Il proprietario dell'auto è un giovane operaio. Le fiamme hanno lambito anche l'abitazione di un'anziana, che sentendo esplodere gli pneumatici si è affacciata nel cuore della notte trovandosi davanti il rogo. Il portone e il citofono sono risultati danneggiati. Danni anche per una Mercedes parcheggiata nei paraggi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che non hanno potuto fare nulla per salvare la vettura. I carabinieri di Porto Torres indagano per capire cosa abbia causato l'incendio.