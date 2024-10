Attentato incendiario nella notte a Burgos. L'auto del vicesindaco, Tonino Nieddu, è stata data alle fiamme. Ignoti hanno distrutto la vettura dell'amministratore provando a incendiare anche quella della moglie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bono che indagano sull'accaduto.

Numerosi gli attestati di solidarietà al vicesindaco. Il governatore Christian Solinas dichiara in una nota: "Esprimo la solidarietà e la vicinanza, a nome mio e di tutta la Giunta, al vicesindaco di Burgos, Tonino Nieddu, per il gravissimo attentato subìto. Ancora una volta i criminali hanno colpito uno degli amministratori locali che lavorano per la crescita e il benessere della propria comunità. Davanti a questi atti vili serve una condanna ferma da parte di tutta la Sardegna, cittadini e istituzioni, e il massimo sostegno alle forze dell'ordine, impegnate a garantire la sicurezza nel territorio".

Il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana, scrive: "Ancora una volta un amministratore vittima di intimidazioni. Anci Sardegna esprime vicinanza e solidarietà al vicesindaco di Burgos Tonino Nieddu vittima di un attentato la scorsa notte. In Sardegna e nel Goceano non si riesce a uscire da questa spirale di violenza e sopraffazione".

Era il 2004 quando a Burgos un ordigno fatto esplodere davanti alla casa di Pino Tilloca, allora sindaco, aveva ucciso il padre Bonifacio.