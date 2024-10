Attorno all’1.30 di questa notte, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella centralissima Via Roma per l'incendio di due autovetture in sosta.

Una è stata completamente coinvolta dalle fiamme mentre l’altra solo anteriormente. Grazie al tempestivo arrivo della squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento VVF cittadino portuale si è potuto evitare il propagarsi delle fiamme ad altre auto in sosta nelle vicinanze.

Gli operatori VVF, inviati dalla sala operativa del 115 dopo prima chiamata di soccorso, hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto le auto e alla messa in sicurezza dell’area l'area circostante e della sede stradale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che, assieme ai Vigili del Fuoco, stanno facendo degli accertamenti sulle cause del rogo.