I Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti nel pomeriggio di oggi nei pressi di un'area industriale della statale 130, alle porte di Iglesias, per un incendio che si è sviluppato in un deposito all'aperto che effettua demolizioni di veicoli.

In fiamme varie carcasse d'auto e rottami. Gli operatori dei Vigili del Fuoco, con un'autopompa e il supporto di un'autobotte, hanno circoscritto e spento l'incendio evitando la propagazione delle fiamme all'intera attività.

Nessuna persona risulta fortunatamente coinvolta. Avviate le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area e gli accertamenti per stabilire stabilire le cause del rogo.