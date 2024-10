Un chiosco di frutta e verdura è stato distrutto da un incendio nella notte a Frutti d'Oro, frazione di Capoterra.

Il rogo è divampato proprio prima dell'una.

Una persona che transitava nella zona ha visto le fiamme e dato l'allarme.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato quasi due ore per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona.

A Frutti d'Oro sono anche intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini sull'episodio.

Il chiosco è stato gravemente danneggiato.

Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate, non si esclude alcuna ipotesi.

Foto tratta da Ansa