Un capannone adibito al ricovero dei mezzi di un'azienda che si occupa della realizzazione della rete del gas cittadina, ha preso fuoco intorno alla mezzanotte a Posada, in località "Ludo".

Ingenti i danni riportati dalla struttura nonostante l'arrivo dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e del distaccamento di Siniscola che ha sedato le fiamme.

Danneggiati, in particolare, quattro mezzi dell'azienda tra cui due di tipo pesante con gru. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, che hanno avviato gli accertamenti per capire se l'evento sia di natura dolosa.