Indagini da parte di Vigili del fuoco e Squadra Mobile della Questura di Sassari sul doppio attentato incendiario avvenuto ieri sera in via Bottego, nel quartiere di Latte Dolce. I dubbi sull'origine dolosa dell'incendio sono stati sciolti. Le fiamme hanno distrutto un'ambulanza dell'associazione di volontariato Sassari Soccorso.

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti, mentre i volontari erano impegnati in un intervento a bordo dell'altro mezzo di cui dispongono. I danni arrecati sono di decine di migliaia di euro.

A far propendere per la natura dolosa del rogo, sebbene non sia stato individuato alcun innesco, è la vicinanza con un altro fatto analogo: a pochi metri di distanza ha preso infatti fuoco una Fiat Multipla.

Nel gennaio dello scorso anno un'altra ambulanza era stata data alle fiamme: un mezzo della "Croce Medica" di Sassari rimasto gravemente danneggiato da un rogo avvenuto nello stesso quartiere.