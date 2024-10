Questo pomeriggio, intorno alle 15:30, i Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti per l’incendio di un tetto fotovoltaico presso un'azienda agricola di Samassi. Gli uomini del 115 hanno inviato la Squadra del Distaccamento di Sanluri con il supporto di un’autobotte.

Il pronto intervento ha limitato i danni alla sola struttura, evitandone ulteriori alle attrezzature e al fieno che si trovavano sotto la copertura interessata dalle fiamme.

Il caposquadra sul posto, dopo la messa in sicurezza dell’area ha iniziato la valutazione delle cause, non si esclude un guasto elettrico.