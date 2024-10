E’ in edicola il quindicesimo numero di ANTAS rivista di storie e personaggi della cultura sarda diretta da Pierpaolo Fadda e pubblicata dalla PTM Editrice di Mogoro di Claudio Pia con la supervisione artistica di Simone Riggio.

In copertina una suggestiva foto di due asini bianchi che apre il bimestrale, dedicata all’incantevole Parco dell’Asinara. Una storia ricca di fascino che spiega quale bellezza si racchiuda in questo Parco Nazionale e perché è davvero imperdibile una visita. Per la rubrica dedicata all’archeologia andiamo alla scoperta della Necropoli di Sant’Andrea Priu a Bonorva. Un luogo ricco di storia che merita assolutamente una visita.

C’è un paese incantevole nella Barbagia di Seulo, Sadali. Lo possiamo apprezzare meglio grazie a un reportage che ci parla delle grotte di Is Janas, dello splendido centro storico arricchito dalla Cascata di San Valentino. È nato l’archivio dedicato alla grande artista Maria Lai: ne descriviamo la storia e anticipiamo altri importanti novità. Quest’anno le opere di Maria Lai saranno accolte alla Biennale di Venezia, in una mostra a Roma, in altre manifestazioni di fama internazionale e nel prossimo anno sbarcheranno a New York.

Per la rubrica “Donne di Sardegna” conosciamo meglio l’illustratrice Tiziana D’Ascanio e celebriamo il successo della cantautrice algherese Claudia Crabuzza, vincitrice della Targa Tenco 2016. Tra i personaggi è piacevole scoprire il talentuoso pittore Paolo Laconi – ci hanno molto colpito l’originalità e il cromatismo dei suoi dipinti –, mentre per la rubrica “Luoghi dell’identità”, il nostro viaggio ricco di storia ci porta alla scoperta di Sardara e del culto delle acque.

“Antas è un giornale che affonda le sue radici su un progetto solido e strutturato, ma ci siamo resi conto che trasgredire alle regole, assecondando le mie idee e quelle dei collaboratori, lo rende ancora più apprezzabile”- dichiara il direttore Pierpaolo Fadda -.

Ecco perché da questo numero nasce una nuova rubrica: “Castelli di Sardegna”, partendo dal suggestivo castello di Burgos. Chiude il giornale un’intervista a Giovanni Paulis e Antonio Biggio, che ci presentano la Società italiana di Caccia Fotografica, in particolare la sezione Sardegna: scoprirete tante bellissime foto e l’infaticabile attività di questi maestri della fotografia naturalistica.