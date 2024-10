In Sardegna

La Montagna Produce di Desulo approda alla sua XXIII edizione. I contenuti dell'iniziativa saranno presentati nel corso della conferenza stampa programmata per giovedì 31 ottobre, alle ore 10.30, nella Biblioteca dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro con sede in via Papandrea n. 6.