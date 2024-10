In diretta da Lula Sardegna Live trasmette il convegno dal titolo "Lula e il territorio incontrano ET" . Giornata di confronto e approfondimento organizzato dal Comune di Lula per parlare della possibile installazione nel territorio dell'Einstein Telescope .

" Un'occasione di dibattito e confronto, dove si incontreranno scienza, politica, tecnici e territorio per iniziare a creare le basi operative affinché Einstein Telescope nasca a Lula, nel cuore della Sardegna ", spiega il sindaco Mario Calia.

" L'Einstein Telescope è una opportunità straordinaria per Lula e per tutto il territorio del Nuorese, perché non è solo un progetto scientifico di interesse nazionale e internazionale, ma è un'occasione per mettere a fattore comune un piano di sviluppo complessivo che guardi alle infrastrutture, alle strade, alle ferrovie, alla scuola, all'università, alla sanità ”. Lo ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde .

La governatrice ha quindi annunciato l'istituzione a breve di "una cabina di regia per il coordinamento delle iniziative sull'Einstein Telescope: " iniziative a tutto tondo - ha precisato -, infrastrutturali, urbanistiche che riguardano lo sviluppo economico la parte scientifica e universitaria " . " Devo dire - ha aggiunto Todde - che stiamo portando avanti una leale collaborazione con la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha creduto sin da subito al progetto. Questo territorio ha bisogno di cambiamenti concreti che garantiscano una discontinuità rispetto al passato, che diano speranza e fiducia a questa zona ea tutta la Sardegna ".

SEGUI LA DIRETTA

Interventi: Marcella Panucci (Capo Gabinetto dell'On. Anna Maria Bernini); Mario Calia (sindaco di Lula), Giancarlo Dionisi (Prefetto di Nuoro); Marco Pallavicini (vicepresidente INFN Nazionale), Nando Minnella (direttore generale INFN), Marica Branchesi (GSSI, Gran Sasso Science Institute), Carlo Giunchi (INGV sezione Pisa), Filippo Zerbi (direttore scientifico INAF), la presidente della Regione sarda Alessandra Todde. Coordina i lavori il giornalista Nicola Corda (Rai TGR Sardegna).