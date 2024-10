Nell giornata di oggi, in Sardegna, sono divampati nel territorio regionale 15 incendi. Come riportato dal consueto bollettino del Corpo forestale, per la soppressione di cinque roghi si è reso necessario, oltre all'intervento delle squadre a terra, anche quello dei mezzi aerei della flotta regionale.

1 - Incendio in agro del Comune di Goni, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Escalaplano, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute 3 squadre dell’Agenzia Forestas e due di volontari di protezione civile. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1.5 ettari di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13.

2 - Incendio in agro del Comune di Oristano, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale locale, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas e una squadra dei Vigili del Fuoco. L’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18 circa.

3- Incendio in agro del Comune di Villasalto, località “Riu s'acqua callenti”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di San Nicola Gerrei, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto e San Cosimo. Sono intervenute, oltre alla pattuglia del CFVA, quattro squadre dell’Agenzia Forestas. L’incendio ha percorso una superficie di circa mezzo ettaro di macchia mediterranea limitrofa ad un area boscata di particolare pregio. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17.30.

4 - Incendio in agro del Comune di Ardauli, località “Conca 'e Damiano”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Neoneli, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Sorgono. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas. L’incendio ha percorso una superficie contenuta. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 18.15.

5 - Incendio in agro del Comune di Thiesi, località "Badde Umulu" , il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Thiesi, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa. L’incendio è di interfaccia e sul posto stanno intervenendo le squadre appartententi alla macchina regionale antincendio.