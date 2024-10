Forse è una prima volta che le formazioni corali dei comuni del Coros potessero unirsi in un'unica voce e cantare insieme per una sera. Tutto nel nome di Pierpaolo Fadda, scomparso pochi mesi fa in seguito ad una brutta forma di leucemia).

Il desiderio del giornalista e scrittore è stato esaudito, postumo, da Gian Mario Virdis, componente del Coro di Usini, cantautore e direttore artistico della manifestazione che, in pochi mesi, ha riunito più anime per dare vita a uno spettacolo mai visto.

«In una delle tante occasioni vissute con Pierpaolo – ha rimarcato Virdis – egli stesso mi aveva prospettato questo suo desiderio di riunire la vocalità sarda presente nel territorio del Coros. Ed anche io ho sempre pensato che il canto, la musica, la cultura oltre a regalare e regalarci emozioni, uniscono le persone, i popoli, creando quelle dinamiche che mai come in questa occasione servono a donare quel qualcosa di magico che ci fa sentire tutti uniti come voleva Pier Paolo».

La manifestazione si terrà venerdì 7 Dicembre 2018 alle 19.00, presso l’auditorium comunale di Usini. Si esibiranno il Coro di Usini e il Coro Logudoro, oltre ai cori di Ittiri, Ossi, Ploaghe, Florinas, Muros, Olmedo, Putifigari. Tra gli ospiti, il tenore Gianni Mastino, il soprano Susanna Carboni, il Coro di Nulvi e naturalmente Gian Mario Virdis che chiuderà il concerto con il suo brano “Unidos.

L’evento sarà naturalmente dedicato all’Ail di Sassari che, per bocca della sua Presidente Marilena Rimini Fiori, ha sottolineato come il loro obiettivo sia quello «Di trasformare una speranza in certezza di vita. Per poter realizzare questo progetto – ha aggiunto – abbiamo necessità dell’aiuto di tutti, anche a livello locale, per sostenere le campagne che facciamo a livello nazionale come le Stelle di Natale, le Uova di Pasqua».

«Quasi un anno fa il teatro comunale di Sassari ospitò un concerto che la Fondazione Maria Carta volle organizzare per tributare un omaggio alla città – ha raccontato Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta-. “Il ricavato venne devoluto all’Ail e quell’incontro con l’associazione di volontariato fu propiziato proprio da Pier Paolo Fadda. Ci introdusse, con il suo consueto garbo, nel mondo dei malati di leucemia. Un universo fatto di battaglie, sofferenza e speranza. Pierpaolo era un combattente e ha saputo tener testa al male con grande coraggio sino all'ultimo. Crediamo che il modo migliore per ricordare Pierpaolo sia quello di continuare a sostenere le iniziative dell'associazione».

Il concerto si aprirà con i saluti istituzionali dei sindaci presenti, del Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros, Carlo Sotgiu (Sindaco di Ploaghe), alla presenza dei primi cittadini ospiti di Nulvi e Barumini. Presenterà la serata Antonio Brundu (Sindaco di Usini).

La serata, è stata organizzata da Gian Mario Virdis, insieme all’Ail di Sassari e alla Fondazione Maria Carta, con il patrocinio del Comune di Usini e dell’Unione dei Comuni del Coros, sarà presentata nel corso di una conferenza stampa venerdì 30 novembre alle 11.30, a presso Villa Mimosa, sede di Confindustria, a Sassari.