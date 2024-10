Via libera con 30 sì, 18 no e un astenuto al passaggio agli articoli del testo della Finanziaria 2022. Domani alle 16 è in programma la commissione Bilancio per il parere sugli emendamenti, mentre i lavori dell'Aula proseguiranno giovedì alle 10. Ha chiuso la discussione generale l'assessore del Bilancio, Giuseppe Fasolino.

"C'è una strategia alla base delle misure sullo spopolamento", ha spiegato replicando a chi, come il relatore di minoranza Cesare Moriconi (Pd), aveva sostenuto l'inconsistenza dei bonus da 600 euro per i bambini residenti in Comuni con meno di tremila abitanti.

"Non è certo con questo sistema che risolveremo il problema dello spopolamento - ha chiarito l'esponente della Giunta - la Finanziaria non è lo strumento risolutivo, mentre potranno esserlo le risorse del Fondo sociale europeo, del Fesr, del Pnrr, dell'accordo con lo Stato del 2019".

Fasolino ha anche respinto l'accusa mossa all'Esecutivo di aver portato la Regione agli ultimi posti in Italia sul fronte delle infrastrutture: "la Regione era già a questo punto quando siamo arrivati".

L'assessore ha ricordato alcune misure importanti: i 40 milioni a beneficio dei Comuni per dotarsi di progetti per partecipare ai bandi europei, il turn over di Forestas che porterà a mille nuovi posti di lavoro.

"Non è vero - ha aggiunto - che su questa manovra è mancato il confronto con le parti sociali e datoriali: i 40 milioni, per esempio, nascono dal confronto con il Consiglio delle Autonomie locali, il fondo per le attività commerciali è figlio delle interlocuzioni con le associazioni di categoria".