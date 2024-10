Sono cinque i candidati alla carica di rettore dell'Università di Sassari. Uno di loro prenderà il posto di Massimo Carpinelli, che per Statuto non può ricandidarsi.

Sono Luca Deidda, ordinario di Economia Politica ed ex prorettore vicario con delega al bilancio; Giampaolo Demuro, ordinario di Diritto penale ed ex direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; Roberto Furesi, ordinario di Economia ed estimo rurale e delegato rettorale per il sistema bibliotecario, i musei e la divulgazione; Plinio Innocenzi, ordinario di Scienze e tecnologia dei materiali; Gavino Mariotti, ordinario di Geografia economica ed ex direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche.

Si voterà online il 23 novembre dalle ore 9 alle ore 19, ed eventualmente il 25 novembre. Il voto è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto, perché sia eletto il nuovo rettore uno dei candidati dovrà ottenere la maggioranza assoluta, in caso contrario i due più votati vanno al ballottaggio, già fissato per il 27 novembre. In caso di parità si vota ancora il 30 novembre e così ogni tre giorni. La carica dura sei anni.