Nel corso della notte i Carabinieri della stazione di Assemini della Compagnia di Cagliari, a seguito di un’attività di indagine che li ha visti impegnati in numerose occasioni nel corso delle ultime settimane, hanno tratto in arresto in flagranza di reato 4 cagliaritani classe 1973, classe 1993, classe 1985 e 1986, per il reato di coltivazione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. poco dopo la mezzanotte i militari intervenivano presso l’abitazione di uno dei quattro, sita ad Elmas in via del Geco, cogliendoli in flagranza intenti nella gestione relativa alla produzione di marijuana, consistente in un avere propria serra comprendente circa 50 piante della sostanza psicotropa, dell’altezza di circa 1 metro ciascuna.

La serra si presentava con una cura dei dettagli relativi all’impianto di climatizzazione ed illuminazione, ed era stata realizzata all’interno di una stanza dell’abitazione di uno dei quattro arrestati. I Carabinieri quindi procedevano al sequestro di tutta l’attrezzatura ivi presente e finalizzata alla coltivazione, nonché un autocarro di proprietà di uno degli arrestati utilizzato per il trasporto della sostanza e l'appartamento utilizzato per la coltivazione. Tutti e quattro gli arrestati sono stati tradotti in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna. Nella circostanza veniva denunciata per lo stesso reato anche una donna cagliaritana classe 1996 poiché si trovava in compagnia dei quattro pusher nei pressi dell'appartamento.