Aveva nascosto negli slip un'ingente somma di denaro e una dose di marijuana. In manette è finito un giovane algherese. I militari della Guardia di finanza di Alghero hanno fermato l'auto condotta dal ragazzo e, insospettiti dall'atteggiamento dello stesso, lo hanno perquisito trovandolo in possesso della droga e dei contanti. Successivamente, i finanziari hanno esteso i controlli anche in casa del giovane dove è stato trovato un vero e proprio ''bazar della droga''. Rinvenuto circa un kg tra cocaina, anfetamine, Ecstasy, marijuana e materiale da taglio. Inoltre, i militari hanno trovato 7 mila euro in contanti. Infine, con grande sorpresa, i finanzieri hanno trovato anche alcuni importanti reperti archeologici: 6 anfore (delle quali due integre ed in perfetto stato di conservazione) e due calici in bronzo che sono stati messi a disposizione della Soprintendenza dei Beni Archeologici per stabilirne con esattezza valore e periodo storico. Il giovane algherese è stato quindi arrestato e tradotto nel carcere di Sassari-Bancali a disposizione del pm.