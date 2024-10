"No, quelle non sono piante di marijuana. Ho utilizzato i semi del mangime dei miei pappagalli cocorita. Dalle piante avrei recuperato altro mangime così non lo avrei comprato".

E’ la giustificazione che un operaio di 46 anni di Iglesias avrebbe detto agli agenti mentre quest’ultimi sequestravano nella sua camera da letto sei piantine di marijuana alte circa venti centimetri.

I poliziotti hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e una volta entrati nella camera da letto, vicino al comodino hanno trovato le piante di marijuana. La scusa utilizzata dal 46enne non è però servita per evitare la denuncia per coltivazione e spaccio di droga.

Inoltre, mentre gli agenti portavano via le piante l’uomo avrebbe anche chiesto: "E adesso cosa devo dare da mangiare ai miei pappagalli?"